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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفي: أشفق على موديست بعد الطرد أمام اتحاد جدة

صدى البلد

قال حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، إن النادي الأهلي استحق التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاث أهداف مقابل هدف.

وقال مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :« فوز الأهلي على اتحاد جدة منح الفريق دوافع كبيرة نحو المنافسة على لقب البطولة».

وتابع مصطفي، أن الأهلي استعد بشكل جيد لمباراة اتحاد جدة، وكولر المدير الفني للفريق درس المنافس بعناية، وهو ما أسهم في ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى ‏الدور نصف النهائي.

وعن حصول الفرنسي موديست على البطاقة الحمراء، قال مصطفي: «أشفقت على موديست بعد الطرد أمام اتحاد جدة».

وأشار مصطفي، إلى أن محمود كهربا يقدم مستوي متميز مع الأهلي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن يعد قوة كبيرة في خط هجوم الأهلي لما يملكه اللاعب من مهرات فينة تصنع الفارق مع الفريق.

وأختار مصطفي، رباعي النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومروان عطية الأفضل أمام اتحاد جدة.

https://www.youtube.com/watch?v=v4dzNCIss4o

الأهلي والزمالك الزمالك هاني حتحوت برنامج الماتش اتحاد جدة

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