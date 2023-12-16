تعليق عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بشأن هجمات الحوثيين

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن هجمات الحوثيين غير قانونية وخطرة ويجب معالجتها.

كما قال البنتاجون ، إن حاملة طائرات أميركية بالبقاء في البحر المتوسط بالقرب من إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن هددت جماعة الحوثي اليمنية من أي تحرك أمريكي وإسرائيلي وغربي ضدها، وقالت إنه سيكون لهذا التحرك عواقب وخيمة.

وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي لقناة الميادين، إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأمريكية والغربية والإسرائيلية" ، مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.