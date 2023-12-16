تسلل من جنوب لبنان.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما جويا مشبوها

أفادت القناة 12 الإسرائيلية في نبأ عاجل اليوم السبت، بأن الدفاعات الجوية اعترضت جسما جويا مشبوها تسلل من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام عربية، منذ قليل، إن هناك إنذار باختراق طائرة مسيرة الأجواء الشمالية لإسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن هددت جماعة الحوثي اليمنية من أي تحرك أمريكي وإسرائيلي وغربي ضدها، وقالت إنه سيكون لهذاالتحرك عواقب وخيمة.

وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي لقناة الميادين إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبهوخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحاتالأمريكية والغربية والإسرائيلية" مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.