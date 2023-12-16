مصرع 20 جنديا إسرائيليا بنيران المقاومة في معارك حي الشجاعية خلال أسبوع

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 20 جنديا لقوا مصرهم في معارك الشجاعية خلال الأسبوع الأخير.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مصرع جندي في معارك قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مصرع ضابط يشغل قائد دبابة في الكتيبة 9 بمعارك جنوبي قطاع غزة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصرع ضابط وإصابة ضابطين وجنديين بجراح خطيرة.

وفي سياق اخر، يعتقد أن هناك 134 رهينة لا يزالون في غزة - وليس جميعهم على قيد الحياة - من أصل 240 رهينة تم أسرهم في 7 أكتوبر، كما قتل أيضا 1200 شخص.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مصرع 20 من الذين لا يزالون تحتجزهم حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.