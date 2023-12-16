نجل ولي عهد دبي ينعي أمير الكويت

نعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

وكتب الشيخ حمدان عبر منصة “إكس”: “نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهلنا في الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح… رحم الله فقيد الكويت وفقيدنا وفقيد العالم العربي والإسلامي وأسكنه فسيح جناته”.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.