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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطول مدة منذ بداية الحرب .. انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الثالث

صدى البلد

قال إعلام فلسطيني، اليوم السبت، إن الاتصالات والإنترنت انقطعوا عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي وهي أطول مدة منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فقدانه الإتصال بشكل كامل بغرفة العمليات وطواقمنا العاملة في غزة.

أعلنت  شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر.

وذكرت أوريدو في بيان لها  قائلة : مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب تكرر اليوم انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي شمال قطاع غزة.

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