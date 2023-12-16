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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد الصحفي عاصم موسى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

صدى البلد

أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، استشهاد الصحفي عاصم موسى في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.

وأكدت المنظمة، أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في ١٣ أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب.

وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

وتابعت، لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.

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