طائرة مسيرة تستهدف مجموعة من الفلسطينيين شمال غزة

قالت وسائل إعلا فلسطينية، اليوم السبت، إن طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من دوار أبو شرخ شمال القطاع.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة.

وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.

واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتي وثالثا في حي تل السلطان غرب المدينة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.