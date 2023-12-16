قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

أفاد إعلام فلسطيني في نبأ عاجل، أن هناك قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال جدد غاراته الجوية على المناطق الشرقية لخان يونس.

وأكدت أخري، أن طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من دوار أبو شرخ شمال القطاع.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذالسابع من أكتوبر 2023.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلىتدمير مبان وطرقات.

وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة.

وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.

واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتي وثالثا في حي تل السلطان غرب المدينة ما ادىلارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.