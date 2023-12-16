اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ينعى أمير الكويت

نعى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، ببالغ الحزن والاسئ فقيد الأمة العربية والعالم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال اللواء طارق نصير، إنه برحيل الشيخ نواف الأحمد الصباح فقدت الأمة العربية والعالم قائدا حكيما كرس حياته في خدمة بلدة وشعبة وأمته العربية.



وقدم اللواء طارق نصير خالص العزاء لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية؛ داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.