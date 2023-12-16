«حماة الوطن» يهنئ مملكة البحرين بالعيد الـ 52 على الاستقلال

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين بالعيد ال52 على استقلال البحرين.



وقال اللواء طارق نصير، في تصريحات له اليوم، إن هذه الذكرى يستحضر فيها شعب البحرين الدروس والعبر من الماضي وماحققتة مملكة البحرين من تقدم وازدهار بما يتوافق مع طموحات الشعب البحريني.



وثمن نصير، ما وصلت آلية مملكة البحرين وما تحقق من إنجازات مهمة في شتى المجالات وانعكس ذلك في النهضة والاستقرار والتنمية التي تشهدها البحرين الآن.



ووجه اللواء طارق نصير خالص التهنئة لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا سائلا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلي الشعب البحريني بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.