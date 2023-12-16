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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

صدى البلد

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، أبو عبيدة ، اليوم السبت، خلال بيان على قناته على تطبيق تليجرام إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم.

ولفت أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً.


واستهدفت حركة كتائب القسام جرافة صهيونية  بقذيفة "الياسين 105" جنوب منطقة التوام شمال مدينة غزة.


واستهدفت كتائب القسام  دبابة وجرافة صهيونيتين  بقذيفة "الياسين105 " في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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