فيفا يصدم الأهلي بقرار جديد وغرامة باهظة | أحمد حسن يكشف

قال أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي؛ بعد الفوز على فريق اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمواجهة التي جمعت بينهما أمس، على ستاد الجوهرة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏فيفا يغرم الأهلي 50 ألف فرانك سويسري؛ بسبب طرد أنتوني موديست، والإنذارات لكل من حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا، الغرامة بما يعادل مليون و777 ألف جنيه، ويتم خصم قيمة العقوبة من المقابل المادي الذي يحصل عليه كل نادٍ مشارك في كأس العالم للأندية”.

وحقق النادي الأهلي، الفوز على حساب نادي اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية.

وسجل ثلاثية المارد الأحمر كل من: علي معلول من ركلة جزاء، حسين الشحات، إمام عاشور.