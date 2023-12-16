نشأت الديهي: الدعم الأمريكي اللا محدود لإسرائيل سيُسقط بايدن في الانتخابات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الولايات المتحدة تعمل على إعداد قوة دولية لضبط حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث تسعى لمواجهة القرصنة بشكل أمني، وهذا صحيح، ولكن الحلول السياسية في هذا التوقيت تُعد أفضل الحلول، لأن هدف جماعة الحوثي المعلن من استهداف السفن وقف إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي فإذا تم وقف إطلاق النار، فهذا سيحل المشكلة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن ما يجري في البحر الأحمر خطر ، والمنطقة ليست في حاجة إلى المزيد من الاشتعال، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم جماعة الحوثي في اليمن، لتسخين الأمور في المنطقة إلى ما قبل الاشتعال، وقد تنفلت الأمور وتشتعل المنطقة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عن عن إيجاد طريق بديل لباب المندب، من خلال الذهاب برًا عبر الإمارات والسعودية والأردن وصولاً إلى إسرائيل، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لن يتضرر من تهديدات الحوثي.

وأضاف أن إيران تستخدم الحوثي ليس بهدف الضغط على الإسرائيلي، ولكن من أجل الحصول على بعض المزايا في المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، بدليل أن وزير الدفاع الإيراني تحدث مؤخرًا بأن باب المندب منطقة تُهيمن عليه إيران، وهذا يفسر أن جماعة الحوثي، ما هي إلا ذراع لإيران.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي اللا محدود للاحتلال الإسرائيلي سيسُقط الرئيس الأمريكي جون بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن حل الازمة في حركة ملاحة باب المندب سيُكون من خلال وقف الحرب في فلسطين.