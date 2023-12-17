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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة اثنين داخل مستشفى ناصر جراء سقوط قذيفة دبابة دون أن تنفجر

صدى البلد

أعلن إعلام فلسطيني اليوم الأحد، إصابة اثنين داخل إحدى الخيم في ساحة مستشفى ناصر بخان يونس جراء سقوطق ذيفة دبابة عليها دون أن تنفجر.

هذا و داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في مدينة "طولكرم" ومخيم "نور شمس"، الليلة، وسط دويانفجارات وإطلاق نار مُكثف في العديد من الأحياء، وتم قصف أحد المواقع بطائرة مسيرة، وجرى اعتقال عدد من الأشخاص. 

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، وفي الوقت ذاته، تمركزت دوريات الاحتلال الراجلةوالمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدًا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات المنشية والمحجر والقلنسوة،في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامةوالخاصة. 

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي خان يونس فلسطين مخيم نور شمس مدينة طولكرم مستشفى ناصر

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