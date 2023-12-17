لليوم الرابع على التوالي.. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن خدمات الاتصالات والإنترنت مستمرة في الانقطاع بشكل كامل عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فقدانه الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات وطواقمنا العاملة في غزة.

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر.

وذكرت أوريدو في بيان لها قائلة : مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب تكرر اليوم انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي شمال قطاع غزة.