قال تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، إن هناك عشرات الجرحى والمفقودين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا شمال غزة.

كما قالت وسائل إعلام عربية، إن هناك اشتباكات مسلحة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.

وفي وقت سابق، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إلى تحقيق دولي في معلومات حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي دفن، مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمال غزة.

وأضافت الكيلة أن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.

وبحسب وكالة "وفا" ، دعت الكيلة جميع دول العالم إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.