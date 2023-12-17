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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

شاهد.. الشيخ مشعل الأحمد متأثرا لحظة دفن أمير الكويت الراحل

صدى البلد

تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد متأثرا لحظة دفن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مقبرة الصليبيخات.

https://x.com/alarabiya_brk/status/1736283905185984865?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

 

ومنذ قليل، وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، صباح اليوم الأحد إلى مقبرة الصليبيخات، لتوديع أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وهو يذرف الدموع بعد رحيل أخيه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبدأت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل أمسعن عمر ناهز 86 عامًا.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تقام اليوم بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ومراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط.

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من  يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

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