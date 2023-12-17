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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

19 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا

صدى البلد

أفادت مصادر عربية، بأن نحو 19 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

 

وقال تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، إن هناك عشرات الجرحى والمفقودين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جبالي اشمال غزة.

 

وفي وقت سابق، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إلى تحقيق دولي في معلومات حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي دفن، مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمال غزة.

وأضافت الكيلة أن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال.

وبحسب وكالة "وفا" ، دعت الكيلة جميع دول العالم إلى التحرك العاجل لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية شمالي قطاع غزة فلسطين قطاع غزة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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