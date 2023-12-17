مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن تبحث من جديد كيفية التصدي لقوات الحوثي في اليمن

نقلت مجلة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة بايدن تبحث خيارات للرد على الحوثيين إثر هجمات السبت على سفن بالبحر الأحمر.

واعتبر المسئولون، أن ما يقوم به الحوثيون صار غير مقبولا ولا يمكن التساهل معه.

وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس السبت ، أن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية "غير قانونية وخطرة ويجب معالجتها".

وكان الجيش الأميركي قد قال الجمعة ، إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب ، ما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية.

ويهاجم الحوثيون السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر ويطلقون طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وقال الحوثيون إنهم سيواصلون هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.