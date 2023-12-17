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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان باتجاه بلدة سعسع في الجليل الأعلى.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن ضربات جوية طالت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وحسب ما ذكره الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تم رصد عمليات إطلاق قذائف من لبنان نحوإسرائيل ليرد الاحتلال بقصف مدفعي نحو مناطق في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية، اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضيين، بعد انطلاق عمليةطوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

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