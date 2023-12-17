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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعات الدوائية يضاعف صادرات مصر منها

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب باهتمام الحكومة بتفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعة خطوات توطين مختلف الصناعات بصفة عامة والصناعات الطبية في مصر ، معتبراً تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمثابة خطوة كبيرة ومهمة لتشجيع الاستثمار فى الصناعات الدوائية.

كما أشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة مُستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذه التصريحات التى تؤكد وتعكس اهتمام الدولة بهذا الملف خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من دول العالم بصفة عامة والدول الأفريقية والعربية بصفة خاصة.

وطالب الدكتور محمد سليم من المسئولين عن الصناعات الدوائية المصرية بسرعة تنفيذ رؤية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية مؤكداً أن تنفيذ هذه الرؤية سيكون له دوره فى تشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية.

الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي شركات تصنيع الأدوية المستلزمات الطبية الصناعات الدوائية

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