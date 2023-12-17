أطلق من لبنان.. تضرر مبني في إسرائيل بعد إصابة مباشرة بصاروخ

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مبنى في بلدة سعسع بالجليل الأعلى تضرر بعد إصابته بصاروخ موجه من لبنان.

ومنذ قليل قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان باتجاه بلدة سعسع في الجليل الأعلى.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن ضربات جوية طالت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وحسب ما ذكره الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تم رصد عمليات إطلاق قذائف من لبنان نحوإسرائيل ليرد الاحتلال بقصف مدفعي نحو مناطق في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية، اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضيين، بعد انطلاق عمليةطوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.