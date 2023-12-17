«6 مرات فوز وهزيمة».. تاريخ الأهلي في مواجهات نصف نهائي مونديال الأندية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره البرازيلي فلومينينسي غدًا الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تاريخ الأهلي في البطولة منذ عام 2005 تأهل لنصف النهائي 6 مرات

ونسرد في السطور التالية تاريخ الأهلي في نصف النهائي لمونديال الأندية

الاهلي وصل لنصف نهائي المونديال 6 مرات:

2006 في اليابان .. تأهل لمواجهة انترناسيونال البرازيلي وخسر 2-1 ثم لعب على المركز الثالث امام أمريكا المكسيكي وفاز بنتيجة 2–1 وحصد الميدالية البرونزية

2012 في اليابان وصل الاهلي لنصف النهائي لمواجهة كورينثيانز البرازيلي، وخسر الأهلي بنتيجة 0–1 ثم لعب على المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي وخسر المباراة وخرج من البطولة محتلا المركز الرابع.

2020 في قطر .. الأهلي تأهل لنصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، وخسر الأهلي المباراة بنتيجة 0–2.. ثم لعب على المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي وتعادل ؛ ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بنتيجة 3–2، ليحصد ثاني برونزية في تاريخه.

2021 في الامارات .. تأهل الأهلي لنصف النهائي لمواجهة بالميراس البرازيلي، وخسر الأهلي المباراة بنتيجة 0–2 ..ليذهب الأهلي للعب مباراة تحديد المركز الثالث أمام الهلال السعودي،وفاز بنتيجة 4-0 وكان اكبر انتصار له في البطولة وحصد البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

2022 في المغرب .. تأهل الاهلي لنصف النهائي لمواجهة ريال مدريد وخسر 4-1 ثم لعب على تحديد المركز الثالث وخسر من نادي فلامنجو البرازيلي لينهي البطولة في المركز الرابع.

2023 تأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على اتحاد جدة 3-1 ليواجه فلومينسي البرازيلي في نصف النهائي غدا الاثنين في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.