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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يحمل في جعبته؟|وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل للمرة الثالثة منذ عملية الطوفان

صدى البلد

يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إسرائيل للمرة الثالثة، منذ عملية طوفان الأقصى، ودولتين في الخليج العربي هذا الأسبوع.

حيث يضغط مسؤولو إدارة بايدن على إسرائيل لإنهاء حملتها البرية والجوية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون أسابيع والانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا في حربها ضد حماس.

وسيجتمع أوستن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة متى وكيف ستنفذ القوات الإسرائيلية مرحلة جديدة يتصور المسؤولون الأمريكيون أنها ستشمل مجموعات أصغر من قوات النخبة التي ستتحرك داخل وخارج البلاد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستنفذ مهمات أكثر دقة تعتمد على معلومات استخباراتية للعثور على قادة حماس وقتلهم وإنقاذ الرهائن وتدمير الأنفاق.

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