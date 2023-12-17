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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نظام "كيم" على المحك بعد تحذيرات أمريكا بالقضاء عليه

صدى البلد

حذرت أمريكا كوريا الشمالية ، من أن أي غارة نووية على الولايات المتحدة أو حلفائها ستؤدي إلى نهاية الزعيم كيم جونج أون.

وأصدرت إدارة بايدن ، تحذيرا مدويا أشارت فيه إلى أن الهجوم سيكون "غير مقبول”.

وفي أعقاب اجتماع المجموعة الاستشارية النووية بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، والذي ناقشت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جهود الردع النووي، قال مسؤولو بايدن إن كيم سيرى "نهايته" إذا نفذ ضربة نووية.

وحدد البيت الأبيض، أن أي محاولة لضرب كوريا الجنوبية "ستقابل برد سريع وساحق وحاسم".

وجاء التحذير بعد أشهر من مشاركة بيونج يانج نتائج محاكاة تظهر تأثير هجوم نووي بالصواريخ الباليستية على كوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الشمالية إن الاختبارات كانت ردًا على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي طارت خلالها قاذفات القنابل الأمريكية بعيدة المدى من طراز B-1B إلى شبه الجزيرة الكورية.

وقامت كوريا الشمالية الآن بتطوير واختبار صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى حلفاء الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك الولايات المتحدة نفسها.

ودق نائب مستشار الأمن القومي في سيول، كيم تاي هيو، أجراس الإنذار لتحذير بيونج يانج من أنها قد تقوم بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قبل نهاية الشهر.

وتفاقمت العداوات بين الكوريتين بعد أن أطلقت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى الفضاء في 21 نوفمبر، في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

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نظام "كيم" على المحك بعد تحذيرات أمريكا بالقضاء عليه


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