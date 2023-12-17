باريس تعلن مقتـ.ل دبلوماسي فرنسي إثر غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، عن وفاة مسؤول دبلوماسي فرنسي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، قالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن المسؤول لجأ إلى منزل زميل له من القنصلية الفرنسية في مدينة رفح جنوب غزة، مع اثنين آخرين من زملائه وأفراد أسرته.

وتابع البيان ، أن المنزل تعرض يوم الأربعاء الماضي لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى إصابة المسؤول ومقتل حوالي 10 أشخاص.

وأكدت الوزارة، أن فرنسا تدين القصف الذي استهدف مبنى سكنيا وأدى إلى مقتل العديد من المدنيين الآخرين"، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذا القصف في أسرع وقت ممكن.