فقدنا صديقا عزيزا.. الرئيس الصيني ينعى أمير الكويت

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانج ببرقيتي تعزية إلى الأمير الجديد للكويت مشعل ورئيس الوزراء أحمد، في وفاة الأمير نواف الذي توفي يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

وأعرب القادة الصينيون عن تعازيهم العميقة وتعاطفهم الصادق مع الشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل، وأشادوا بدور الأمير الراحل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالوا إن الصين تقدر كثيرا الصداقة مع الكويت، وتأمل في مواصلة تطوير شراكتها الاستراتيجية معها في مختلف المجالات.

كان الأمير نواف قد تولى حكم الكويت في سبتمبر 2020، بعد وفاة شقيقه الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان يعتبر أحد أقدم الزعماء في العالم العربي، وأحد أبرز الشخصيات السياسية في المنطقة. وكان له دور بارز في تحقيق الاستقرار والتعاون في الخليج العربي.

وتمتلك الصين والكويت علاقات ودية وتعاونية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1971. وفي 2014، أعلن البلدان عن ترقية علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. وتشمل مجالات التعاون بينهما الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والصحة وغيرها. وتعتبر الكويت أحد الشركاء الرئيسيين للصين في مبادرة الحزام والطريق.