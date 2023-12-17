قصف إسرائيلي مدفعي وجوي عنيف يستهدف المناطق الشمالية والشرقية في غزة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن هناك قصف إسرائيلي مدفعي وجوي عنيف يستهدف المناطق الشمالية والشرقية في قطاع غزة.

وأكدت صحف عبرية أن الاحتلال صار يحضر نفسه لانسحاب من غزة بعد سلسلة من الهزائم والخسائر الكبيرة في صفوفه.

وتكبد الاحتلال أكبر خسائر في الجنود والعتاد منذ عقود.



وفشل التدخّل البري منذ 27 أكتوبر في تحقيق أهدافه المعلنة، خاصة تحرير كل الرهائن وتدمير قدرات حركة حماس.

وغيرت حكومة الاحتلال لهجتها المتشددة من وقف إطلاق النار بإبداء قبول لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع حماس بشأن صفقة جديدة لتبادُل الأسرى.



وذَكَر موقع "أكسيوس"، أنه من المتوقَّع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أوروبا، نهاية الأسبوع.



ونقل الموقع عن مصدريْن مطلعين أن الجانبين سيبحثان العودة لطاولة المفاوضات، بعد أن توقّف البحث في صفقة جديدة، إثر رفض "حماس" طلب تل أبيب بإطلاق سراح نساء إسرائيليات؛ حيث قالت "حماس" إنهنّ جنديات في الجيش الإسرائيلي.