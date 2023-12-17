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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

صدى البلد

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن هذه الخطوة اتخذت خلال زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي ضغط على المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم لفتح المعبر، الذي كان حتى الحرب الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تنتقل من وإلى غزة.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي هذه الخطوة بأنها “خطوة مهمة”.

وأغلقت إسرائيل معابرها التجارية ومعابر المشاة إلى غزة، مما أجبر المساعدات الإنسانية على السفر إلى القطاع عبر معبر رفح الذي لم يكن مصممًا للتعامل مع مرور كميات كبيرة من البضائع. 

وأوضحت أن إسرائيل التزمت بالسماح بدخول 200 شاحنة محملة بالسلع الإنسانية يوميا إلى غزة عندما أبرمت اتفاق الرهائن الشهر الماضي والذي تم بموجبه إطلاق سراح 105 أسرى من غزة وضمت المجموعة في معظمها نساء وأطفال وأجانب.

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