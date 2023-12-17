حياة كريمة: الأطفال تركوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات لأهالي فلسطين

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، إن دور مؤسسة "حياة كريمة" منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر لم يكن تقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل عملت على رفع وعي المواطن المصري وخاصة الأطفال بأبعاد القضية الفلسطينية.



وأضافت فخري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور التوعوي مهم خاصة في ظل غض المجتمع الدولي بصره عن العدوان الذي تتعرض له غزة، لافتة إلى أن الدعم العيني مهم وكذلك الدعم التوعوي.

ضد التهجير والعنف



وأشارت المدير التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، إلى أنهم أطلقوا أمس، فعالية لدعم أهالي فلسطين بعنوان "من إنسان لإنسان"، وعملوا على شرح كل أبعاد القضية وفقًا للفئة العمرية للمشاركين، مضيفة أن الأطفال تركوا رسالة على الشاحنات لأهالي فلسطين، كما أطلقوا مصابيح مضيئة في السماء كرسالة من المصريين أننا ضد التهجير والعنف الذي يتعرض له أهالي فلسطين.

