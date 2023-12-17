عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: الأطفال تركوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات لأهالي فلسطين

مساعدات مصر لغزة
مساعدات مصر لغزة

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، إن دور مؤسسة "حياة كريمة" منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر لم يكن تقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل عملت على رفع وعي المواطن المصري وخاصة الأطفال بأبعاد القضية الفلسطينية.


وأضافت فخري، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدور التوعوي مهم خاصة في ظل غض المجتمع الدولي بصره عن العدوان الذي تتعرض له غزة، لافتة إلى أن الدعم العيني مهم وكذلك الدعم التوعوي.

 

ضد التهجير والعنف


وأشارت المدير التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، إلى أنهم أطلقوا أمس، فعالية لدعم أهالي فلسطين بعنوان "من إنسان لإنسان"، وعملوا على شرح كل أبعاد القضية وفقًا للفئة العمرية للمشاركين، مضيفة أن الأطفال تركوا رسالة على الشاحنات لأهالي فلسطين، كما أطلقوا مصابيح مضيئة في السماء كرسالة من المصريين أننا ضد التهجير والعنف الذي يتعرض له أهالي فلسطين.
 

حياة كريمة القضية الفلسطينية المجتمع الدولي مبادرة حياة كريمة التهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

منذ بدء العدوان على غزة|ارتفاع عدد قتـ لى جيش الاحتلال إلى 453

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

مونديال الأندية.. الأهلي يرتدي القميص الرمادي أمام فلومينينسي

حارس فلومينيسي البرازيلي السابق: اتخضيت من الأهلي وفوجئت بطريقته الأوروبية

حسن شحاتة : تصالحت مع ميدو في اليوم الثاني للمشادة.. وعرف قيمة ذلك

السبب جوزيه.. حسن شحاتة يكشف عن سر غير مسيرته التدريبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس .. نادين نجيم تتعلق رفقة أطفالها

إصابة نجم الفريق.. أزمة تضرب صفوف الأهلي قبل نصف نهائي كأس العالم

صانعة خبز تتصدر تيك توك بسبب تحوليها كوخ لكعكة طبق الأصل| شاهد

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

7 قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك.. ماذا جاء فيها؟ «فيديوجراف»

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ