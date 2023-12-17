60 شهيدا.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ صباح اليوم

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن هناك نحو 60 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على منازل شمالي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في مدينة "طولكرم" ومخيم "نور شمس"، الليلة، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار مُكثف في العديد من الأحياء، وتم قصف أحد المواقع بطائرة مسيرة، وجرى اعتقال عدد منالأشخاص.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، وفي الوقت ذاته، تمركزت دوريات الاحتلال الراجلةوالمحمولةفي مختلف حارات المخيم وتحديدًا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات المنشية والمحجر والقلنسوة،في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامةوالخاصة.