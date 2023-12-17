وزير الشباب والرياضة يُهنئ المنتخب المصري لتتويجه بالبطولة العربية للبلياردو بالأردن

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري بعد تتويجه بالبطولة العربية للبلياردو للفرق، والتي شاركت فيها 12 دولة، بالعاصمة الأردنية عمان.

كما هنأ اللاعب سامح سيدهم لتويجه بالميدالية الذهبية للفردي، واللاعب المصري محمود أيمن لتتويجه بالميدالية الفضية، واللاعب المصري مينا ملاك لتتويجه بذهبية الناشئين للسنوكر.

وقال وزير الشباب والرياضة إن هذا الإنجاز يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، وإن المنتخب المصري للبلياردو يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، ويعكس العمل الدؤوب الذي يقوم به الاتحاد المصري لرفع مستوى اللعبة في مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تدعم جميع الألعاب الرياضية، وأنها تعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للاعبين والمدربين من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تطوير اللعبة في مصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات القادمة.