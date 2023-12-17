الأهلي على موعد مع التاريخ| الإصابات تضرب "الأحمر" قبل نصف نهائي المونديال.. وهذه نقطة ضعف فلومينينسي

نصف نهائي مونديال الأندية.. حقق الفريق الأول للنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، فوزا كبيرا على حساب نادي اتحاد جدة في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية 2023.

وفاز النادي الأهلي علي نادي اتحاد جدة السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كلًا من: اللاعب علي معلول من ركلة جزاء، واللاعب حسين الشحات، واللاعب إمام عاشور.

نصف نهائي مونديال الأندية

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته القادمة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء غد الإثنين، 18 من ديسمبر الجاري، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.