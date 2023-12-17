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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد لواء جولاني السابق يعترف: الفلسطينيون كبدوا الجيش الإسرائيلي ثمنا باهظا

جنود الاحتلال في
جنود الاحتلال في المبنى التشريعي في غزة

اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة ، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعترف موشيه كابلنسكي قائد لواء جولاني الأسبق أن  اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته 
مشيرا إلى أن حجم الخسائر في الأرواح كبير  وجرح وقتل 82 ضابطا وجنديا.

وتصاعدت الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي في معارك غزة فأعلن الاحتلال تكبده أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواته بقطاع غزة.

ويدور قتال عنيف في شمال القطاع وجنوبه رغم مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. 


وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن قصف إسرائيل "العشوائي" للمدنيين ينال من الدعم الدولي لها.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيقاتل على الرغم من الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار.

وذكر نتنياهو للجنود في غزة عبر أجهزة اتصال لاسلكية "سنواصل حتى النهاية، حتى النصر، حتى القضاء على حماس". وتابع "أقول هذا في مواجهة ألم عظيم، لكن أيضا في مواجهة ضغوط دولية. لن يوقفنا شيء".

وأعلنت إسرائيل أن عشرة من جنودها قُتلوا قبل ايام بينهم ضابط برتبة كولونيل في لواء جولاني للمشاة ولفتنانت كولونيل قاد كتيبة في لواء جولاني .

إطلاق النار الأمم المتحدة الأميركي جو بايدن الجيش الإسرائيلي

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