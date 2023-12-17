معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لتحفيزهم قبل السفر إلى أنجولا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب النادي قبل السفر إلى أنجولا، استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم قبل السفر إلى أنجولا استعداداً لمواجهة ساجرادا.

وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال، قبل بدء التدريبات الفنية.

وواصل مصطفى شلبي، لاعب الفريق، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة معتمد جمال للتدريب على بعض الأمور الخططية، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.