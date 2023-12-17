شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بحي الصحابة

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، إن هناك شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بحي الصحابة فيمدينة غزة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في مدينة "طولكرم" ومخيم "نور شمس"، الليلة، وسط دوي انفجارات وإطلاق نار مُكثف في العديد من الأحياء، وتم قصف أحد المواقع بطائرة مسيرة، وجرى اعتقال عدد من الأشخاص.

قوات الاحتلال تنشر قناصتها على أسطح البنايات العالية

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، وفي الوقت ذاته، تمركزت دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في مختلف حارات المخيم وتحديدًا في مناطق جبل النصر، وشارع المسلخ، وحارات المنشية والمحجر والقلنسوة،في الوقت الذي خربت فيه جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسية للمخيم عبر تجريف البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.