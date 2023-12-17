بعد إيقاف موديست| فيفا يصدم الأهلي بقرار جديد قبل مباراة فلومينينسي

اكد الناقد الرياضي احمد درويش ان بعثة الأهلي المشاركة في مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية تلقت خطابًا من «فيفا» اليوم الأحد يؤكد فيه رفضه ارتداء لاعبي الأهلي قميصًا يحمل الرقم «٧٢» أثناء فترة الإحماء.

وكتب الناقد الرياضي عبر حسابه علي فيسبوك "الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفض إرتداء لاعبي النادي الأهلي رقم 72 في مباريات كأس العالم للأندية"

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي في مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جده في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.