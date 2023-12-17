سهم الإنتاج الإعلامي يكسر حاجز الـ23 جنيها لأول مرة منذ 20 عاماً

شهد سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قفزة كبيرة في تعاملات بورصة الأوراق المالية , حيث تجاوز سعره بنهاية تداول اليوم الأحد أكثر من 23 جنيه, للمرة الأولي منذ عشرين عاماً.

وجاء ذلك لنجاح الشركة في تقوية المركز المالي وزيادة ثقة المتعاملين في البورصة علي السهم وذلك بعد أن توسعت في العديد من الأنشطة والمجالات ، خاصة التصوير الأجنبي وترميم الأفلام والوثائق التاريخية ، وبدء الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من المدينة الترفيهية " الماجيك لاند" والتي ستكون أهم المدن في منطقة الشرق الأوسط ككل، والانتهاء من كافة الأعمال " بفندق موفنبيك " بحيث أصبح يعمل بكامل طاقته .