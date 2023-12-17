عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكبر قيمة للسهم منذ 20 عامًا وإيرادات بقيمة 888 مليون جنيه.. طفرة مالية بمدينة الإنتاج الإعلامي

صدى البلد

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد 17/12/2023 ، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024، بشقيها الجاري والإستثماري. 

وأشارت التوقعات، إلى تحقيق الموازنة الجارية إجمالي إيرادات 888 مليون جنيه ، وإجمالي مصروفات بمبلغ 573 مليون جنيه ، وصافي أرباح متوقعة  بمبلغ 315  مليون جنيه.

كما إعتمد المجلس الموازنة الإستثمارية للشركة بإجمالي مبلغ 88 مليون جنيه حيث أسفرت الموازنة التقديرية عن العام المالي 2024 عن فائض بمبلغ 806 مليون جنيه.

جاء ذلك في الوقت الذي شهد سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قفزة كبيرة في تعاملات بورصة الأوراق المالية , حيث تجاوز سعره بنهاية تداول اليوم الأحد 17/12/2023  أكثر من 23 جنيه , وذلك  للمرة  الأولي منذ عشرين عاماً.

لنجاح الشركة في تقوية المركز المالي  وزيادة ثقة المتعاملين في البورصة علي السهم وذلك بعد أن توسعت في العديد من الأنشطة والمجالات ، خاصة التصوير الأجنبي وترميم الأفلام والوثائق التاريخية ، وكذلك بدء الاستعدادات لافتتاح المرحلة الأولى من المدينة الترفيهية " الماجيك لاند" والتي ستكون أهم المدن في منطقة الشرق الأوسط ككل ، وكذلك الانتهاء من كافة الأعمال " بفندق موفنبيك " بحيث أصبح يعمل بكامل طاقته .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

ترشيحاتنا

إصابة جندي إسرائيلي في حادثة طعن بـ رام الله

بعد اشتباك عنيف.. الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة على أجزاء من مدينة خانيونس

4540 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ اندلاع طوفان الأقصي

أكبر قيمة للسهم منذ 20 عامًا وإيرادات بقيمة 888 مليون جنيه.. طفرة مالية بمدينة الإنتاج الإعلامي

الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

حرارة مدينة مصرية تقترب من الصفر الآن| احذر طقس الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ