عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل طاجن اللحم بالبطاطا الحلوة

طاجن اللحم بالبطاطا
طاجن اللحم بالبطاطا

البطاطا الحلوة أحد أنواع الخضروات التي تستخدم في تحضير الكثير من الحلويات الشرقية اللذيذة، حيث تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي.

ويساعد تناول البطاطا على تقوية الجهاز المناعي للجسم، واليوم سوف نقدم طريقة عمل اللحم بالبطاطا الحلوة.

طريقة عمل طاجن اللحم بالبطاطا الحلوة:

المقادير:

‏-  500 جرام لحم مقطع مكعبات صغيرة
‏-  2 بطاطا حلوة مقطعة مكعبات
‏-  1 بصل مقطع شرائح
‏-  ½ كوب ماء ساخن
‏-  ¼ كوب صويا صوص
‏-  2 معلقة كبيرة معجون طماطم
‏-  1 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

ضعي اللحم في وعاء وقلبيه حتى يصبح بني اللون، ثم أضيفي الزيت وقلبي.

ضيفي البصل والصويا صوص والفلفل الأسود ومعجون الطماطم وقلبي حتى يذبل البصل.

ضيفي البطاطا الحلوة والماء، واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي الوعاء واتركيه لمدة 20 – 25 دقيقة حتى تنضج المكونات ،ثم قدميه ساخناً.

طاجن اللحم طاجن البطاطا البطاطا الحلوة الخضروات الحلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

موضوعات متعلقة

الكيتامين..نجم "فريندز" آخر ضحاياه.. أستاذ طب نفسي: يمكن أن يكون منقذا للحياة

أقوى من إبرة الأنسولين.. النبتة الجبارة لخفض السكر التراكمي خلال 30 دقيقة

برج الدلو| حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. لا تتراجع خطوة للوراء

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تتسلح بالصراحة والثقة

الميزان وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023| ستكون شجاعتك في صدقك هي المفتاح

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023.. تفهم ظروف الحبيب الصعبة وادعمه

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ترشيحاتنا

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

بمشاركة 72 دولة.. رفع حالة التأهب القصوى في اتحاد الجمباز قبل تنظيم كأس العالم

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها

لحظة فارقة بتاريخ مصر| الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية رسميا غدا.. تفاصيل وموعد المؤتمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ