صحية ولذيذة.. طريقة عمل طاجن اللحم بالبطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة أحد أنواع الخضروات التي تستخدم في تحضير الكثير من الحلويات الشرقية اللذيذة، حيث تحتوي البطاطا على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي.

ويساعد تناول البطاطا على تقوية الجهاز المناعي للجسم، واليوم سوف نقدم طريقة عمل اللحم بالبطاطا الحلوة.

طريقة عمل طاجن اللحم بالبطاطا الحلوة:

المقادير:

‏- 500 جرام لحم مقطع مكعبات صغيرة

‏- 2 بطاطا حلوة مقطعة مكعبات

‏- 1 بصل مقطع شرائح

‏- ½ كوب ماء ساخن

‏- ¼ كوب صويا صوص

‏- 2 معلقة كبيرة معجون طماطم

‏- 1 معلقة كبيرة زيت زيتون

‏- ½ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

ضعي اللحم في وعاء وقلبيه حتى يصبح بني اللون، ثم أضيفي الزيت وقلبي.

ضيفي البصل والصويا صوص والفلفل الأسود ومعجون الطماطم وقلبي حتى يذبل البصل.

ضيفي البطاطا الحلوة والماء، واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي الوعاء واتركيه لمدة 20 – 25 دقيقة حتى تنضج المكونات ،ثم قدميه ساخناً.