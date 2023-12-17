الفريق أسامة ربيع: لا نميز بين السفن العابرة للقناة لأنها شريان دولي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن البيان الصادر عن هيئة قناة السويس اليوم، يهدف إلى بث رسالة طمأنة للعالم بأن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة.

وأشار ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الهيئة تراقب عن كثب ما يحدث من توترات في البحر الأحمر، موضحا أنه منذ 19 نوفمبر الماضي وحتى اليوم تم عبور 2128 سفينة من قناة السويس، قائلا:" بنتابع كل كبيرة وصغيرة".

وأكد ربيع، أن حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر، مبينا أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة، وتم عبور 77 سفينة اليوم في قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن.

ولفت ربيع إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس مستمرة في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن قناة السويس ستظل هي الطريق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح حيث تستغرق السفن وقتا أكثر وأطول.

ونوه ربيع بأن السفن التي غيرت وجهته من قناة السويس، قليلة جدا ولا تثير القلق، مشددا على أن إيرادات القناة السويس ليست في خطر، مبينا أن هناك زيادة في الإيرادات هذا العام بقيمة مالية تقدر بمليار و300 مليون دولار، وستكون إيرادات هذا العام 10 مليارات و350 مليون دولار.

ولفت ربيع، إلى أن قناة السويس أهم شريان تجاري في العالم، مؤكدا أنه لا يتم النظر إلى علم السفينة ويتم تقديم كل التسهيلات والخدمات لجميع السفن عند عبور القناة، قائلا:" لا نميز بين السفن العابرة من القناة لأنها شريان دولي".