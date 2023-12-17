بحد أدنى 1300 جنيه.. التأمينات الاجتماعية تعلن زيادة المعاشات مع بداية 2024

قال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك آلية تم وضعها للمعاشات، بداية من يناير 2020، وذلك نتيجة الشكوى المستمرة من تدني قيم المعاشات.

وأضاف جمال عوض، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة ، نعمل على السيطرة على تدني قيم بعض المعاشات، قررنا وضع حد أدنى وأقصى للمعاشات، ولذلك قررنا زيادة أجر الاشتراك التأميني مع بداية العام القادم.



واسترسل: الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيصبح 2000 جنيه والأقصى 12600 جنيه، وذلك سينعكس بالإيجاب على الحد الأدنى للمعاشات.

ولفت إلى أن بداية من يناير القادم سيكون الحد الأدنى 1300 جنيه وحد أقصى 10080.