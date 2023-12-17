الفريق أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بالأحداث الجارية في باب المندب

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن حركة الملاحة في قناة السويس مستمرة في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن قناة السويس ستظل هي الطريق الأسرع للعبور بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح حيث تستغرق وقتا أكثر وأطول.

وأضاف أن السفن التي غيرت وجهتها من قناة السويس، قليلة جدا ولا تثير للقلق، مبينا أن إيرادات القناة السويس ليست في خطر.

وأوضح أن هناك زيادة في إيرادات قناة السويس هذا العام بقيمة مليار و300 مليون دولار.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس أهم شريان تجاري في العالم، مؤكدا أنه لا يتم النظر إلى علم السفينة ويتم تقديم كل التسهيلات والخدمات للعبور، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة لا تميز بين السفن العابرة من القناة لأنها شريان دولي.