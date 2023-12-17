أسباب تفوق الأهلي على اتحاد جدة السعودي.. وسر عودة مروان عطية| فيديو

قال أحمد عادل، لاعب النادي الأهلي الأسبق، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، مضيفا أن الأهلي يمتلك من الخبرات التي تؤهله للاستمرار في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة بها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي من مميزاته أنه يغلق على نفسه الأبواب للتخطيط والاستعداد، وهو ما حدث قبل مباراة اتحاد جدة بقيادة السويسري المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، مبينا أن جمهور النادي الأهلي داعم دائما للاعبين وعامل مؤثر في تقديم الأداء القوي من اللاعبين.

وتابع، أن مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، استحق جائزة رجل المباراة أمام اتحاد جدة، لافتا إلى أن كولر مدرب النادي الأهلي وروي فيتوريا مدرب منتخب مصر كان لهما الدور الأكبر في عودة مروان لمستواه بعد حالة من التراجع بعد وفاة والده، إلا أنه بدأ في استعادة مستواه من جديد وتقديم ما بدأه منذ انضمامه للنادي الأهلي.

وأشار إلى أن إمام عاشور رد على منتقديه بمستواه الكبير مع النادي الأهلي في مباراة اتحاد جدة، لافتا إلى أن عاشور تعرض لانتقاد كبير في الأيام الأخيرة إلا أنه نجح بالرد في الملعب في كأس العالم للأندية.