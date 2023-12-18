التنمية الحضارية: قضينا على المناطق غير الآمنة في 2021 ونعمل على المناطق غير المخططة

أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.



وتابع: “مافيش قيود في عدد الوحدات المشتراه اللي عاوز يشتري شقة لنفسه وأخرى لاستثمارها بالإيجار أو لابنه متاح ذلك دون قيود”، منوها إلى مشروع طرح 500 الف وحدة سكنية، خلال مشروع تطوير عواصم المحافظات ياتي في مرحلة التنمية التي سبقتها إغلاق ملف الأماكن غير الامنة التي بلغت 357 منطقة غير أمنة كان يقطنها مليون ونصف مواطن حياتهم كانت معرضة للخطر".



و واصل : " صندوق التنمية الحضارية كان الجهة المسؤولة عن تطوير ملف الأماكن غير الامنة والعشوائية وكلفنا بذلك في عام 2016 ونجحنا في القضاء عليها 357 منطقة بهم مليون نصف مواطن يعيشون في خطر وقضينا علينا وفي عام 2021 وأعلنا الانتهاء من الأماكن غير الامنة ".



أما بخصوص الأماكن غير المخططة تابع في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " لسه مكملين في ده ممكن بعض الناس تشوف أماكن غير مطورة على الدائري وفي عزبة الهجانة والكيلو 4.5 وغيرها هي أماكن أمنة ولكنها غير مخططة وتحتاج لجهد كبير وإحنا مكملين في الخطة من المتوقع الانتهاء منها عام 2030 ".



مواصلاً : " مكنش ينفع نقف عند ده ؟ لكن استغلينا طموح الدولة قفي الجمهورية الجديدة وكيف نرفع على كاهلها تكاليف القضاء على غير المخطط المرحلة القادمة ودرسنا تغيير إسم الصندوق إلى صندوق التنمية الحضارية درسنا الاسم بعمق حتى نعرف ماذا سنفعل ؟ "، مستطرداً : " درسنا كيف وماذا سنفعل في الأماكن المتميزة في القاهرة وهي ليست عشوائية بل تراثاً عمرانياً حياً مثل كيف العمل في المناطق المميزة مثل القاهرة التاريخية كده عملنا مبادرة إحياء القاهرة التاريخية وهو فرق في التعريف عن عملية التطوير كيف يمكن إعادة بريقها لها عاوزين نرجع القاهرة كأجمل مدينة كما حصلت عليها عام 1930 " .