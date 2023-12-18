95 صحفيا .. حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، إن نحو 95 صحفيا استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه 'لم يتعمد قط' استهداف الصحفيين عمدا، وذلك في أعقاب اتهامات من شبكة الجزيرة التي قتل مصورها سامر أبو دقة متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي.

وردا على طلب CNN للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ 'جميع الإجراءات الممكنة من الناحية العملية لحماية المدنيين والصحفيين على حد سواء'.

وجاء في البيان: 'لم ولن يستهدف جيش الدفاع الإسرائيلي الصحفيين عمدًا أبدًا. ونظرًا للتبادل المستمر لإطلاق النار، فإن البقاء في منطقة قتال نشطة ينطوي على مخاطر كامنة. وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مواجهة التهديدات مع الاستمرار في تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين'.