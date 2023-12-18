استهداف جيش الاحتلال شمال طولكرم بأعيرة نارية.. تفاصيل

أفاد نبأ عاجل، اليوم الاثنين، إن هناك أنباء أولية عن إطلاق نار استهدف قوة من جيش الاحتلال على بوابة شويكة شمال طولكرم.

وكشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات "الإسرائيلية".

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات بين أفراد المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، عقب اقتحام الاحتلال للمدينة.