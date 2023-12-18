شاهد.. مستشفى ناصر في غزة تتحول إلي ركام بعد قصف الاحتلال

تداولت وسائل إعلام فلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، صورا لآثار الدمار في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بعد قصفه من قبل مدفعية الاحتلال الليلة الماضية.

وأفاد تلفزيون فلسطين، بأن مجمع ناصر الطبي في غزة استقبل 28 شخصا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أنه سيطر على أجزاء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بما في ذلك ميدان بني سهيلا بالمدينة، شرق وسط المدينة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب مكتب قائد لواء خان يونس التابع لحماس و”البنية التحتية الإرهابية”.