وافقت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها تضلّل المستخدمين بشأن مشاركة اشتراكات التطبيقات مع جروبات العائلة (Family Sharing).

رفعت الدعوى في عام 2019 أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا، واتهمت آبل بإيهام المستخدمين زوراً بأنهم يستطيعون مشاركة أي اشتراك في تطبيق مع أفراد عائلتهم.

وادعت الدعوى أن المستخدمين قد ضُللوا لشراء اشتراكات يتبين لاحقاً أنهم لا يستطيعون مشاركتها، مما تسبب لهم بخسارة أموالهم.

تقول آبل إنها لم تفعل شيئًا خاطئًا، لكنها وافقت على دفع 25 مليون دولار لتسوية القضية بدلاً من مواجهة معركة قانونية مكلفة محتملة.

شركة Apple تدفع 25 مليون دولار غرامة..بسبب جروب العيلة

ببساطة، إذا كنت تستوفي المعايير التالية، يمكنك المطالبة بحصة من التسوية:

كنت جزءًا من مجموعة مشاركة عائلية تضم شخصًا واحدًا على الأقل بين يونيو 2015 ويناير 2019. عشت في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة. اشتريت اشتراكًا في تطبيق غير تابع لشركة آبل من خلال متجر التطبيقات خلال تلك الفترة.

يعتمد المبلغ الدقيق على عدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات، ولكنه قد يصل إلى 50 دولارًا لكل شخص (وفقًا لموقع MacRumors).

لدى المستخدمين المؤهلين حتى 1 مارس 2024 لتقديم مطالبة. يمكنك القيام بذلك بسهولة على موقع دعوى قضائية خطة مشاركة العائلة (Family Sharing Plan lawsuit website). تم تحديد جلسة استماع نهائية في 2 أبريل 2024 لإبرام التسوية بشكل نهائي.

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً، فتحقق من الموقع الإلكتروني وقم بتقديم مطالبتك قبل الموعد النهائي. قد تحصل على بعض المال مقابل اشتراك التطبيق الذي لم تتمكن من مشاركته مع عائلتك.